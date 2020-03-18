政Whats噏：除口罩飲水趕唔切戴番　鄺俊宇破口鬧官員

新冠肺炎持續咗一段時間，唔少人都戴咗幾個月口罩，甚至唔敢出街。不過近日見到街上陸續多咗人，有啲仲唔戴口罩添，睇嚟大家都鬆懈喇。立法會最近都開始復番會，最初班議員開會都長戴口罩，但依排都開始鬆懈，議員鄺俊宇(Roy)今日(18日)仲喺大會上冇戴口罩咁鬧啲官，分分鐘影響到附近啲議員喎。

話說阿Roy今早喺會上不滿政府回應，喺發言時仲情緒激動咁鬧官員，而當時佢係冇戴口罩，但去到下午時分就戴番口罩喇。佢接受查詢時就解釋，話當時聽到官員回應就好嬲，所以即刻除口罩飲水冷靜吓，點知就咁啱輪到佢發言，所以趕唔切戴番口罩就發言喇。

講開又講，元朗區議會副主席麥業成嘅長子尋日(17日)確診新冠肺炎，而麥業成近日亦有繼續開會，部分元朗區議員都話會自我隔離，不過身兼元朗區議員嘅阿Roy就仲返立法會。佢解釋話自己尋日冇返區議會開會，亦唔係「文、藝、康、體、福利、教育及治安委員會」嘅委員，所以唔使自我隔離，不過佢都話如果有同確診者接觸的話，都會自我隔離番喎。