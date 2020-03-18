海外抵港受檢疫人士須戴手帶　配合手機App監察

由海外回港而受檢疫的人士須戴電子手帶及安裝手機應用程式。(梁裔楠攝)

港府將於明天(19日)凌晨起向所有海外抵港的人士進行強制檢疫。食物及衞生局局長陳肇始晚上在機場表示，檢疫規例生效至6月18日，檢疫地點主要是家居和酒店，衞生署會提供指引給業界。檢疫會有兩項加強措施，包括向每位檢疫人士獲派手帶，返港人士入境時會獲派資料包及手帶，當局已有足夠手帶讓每位旅客戴上，監察效能更高。

另一項措施則是明天起開始為入境人士進行抽樣，安排他們留低深喉唾液樣本進行新冠病毒測試。她表示，由於預計未來有數以萬計旅客入境，政府正探討在機場附近，包括北大嶼山醫院和亞洲國際博覽館設分流站。

政府資訊科技總監林偉喬表示，今次用作檢疫的電子手帶由科學園一間企業及大學研發，以大數據方法監察受檢疫人士的大氣電波，分析手機藍芽、WiFi等信號的強弱。受檢疫人士回家後須啟動名為「居安抗疫」的手機應用程式，如果受檢疫人士離家，大氣電波信號會有變化，系統會探測並發出警示，通知衞生署和警方跟進。林指這款手帶比較舒適，不會影響日常生活。