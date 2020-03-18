「疫監」生效前港人陸續抵港　為保安全自行隔離

新冠肺炎疫情於全球大流行，政府宣布向各國發出紅色外遊警示，明日(19日)凌晨零時起由歐美等海外國家及地區抵港的所有人士，無論是否香港居民均須接受14天強制檢疫。距離隔離措施實施前的數小時，香港國際機場今日(18日)有本地留學生及工作人士陸續抵港。雖趕及於死線前入境，但不少返港人士為安全起見，打算自行隔離。

曾先生於亞特蘭大讀機械工程表示，當地疫情嚴重，「學校冇嘢食、超市就清晒」，又指學校要求學生48小時內離開，唔好留喺學校，教學方面全部轉為網上教學。他表示因機票難買，今次回港先由亞特蘭大飛去德州，繼而轉往溫哥華後再返港，雖然已平安抵港，但為人為己及安全起見，他將自行隔離。

從事會計的港人鍾小姐表示，兩個月前因想避開本地的新冠肺炎疫情，而前往澳洲黃金海岸渡假「避疫」，但現時澳洲當地亦有多宗確診個案，再為「避疫」決定回港。

潘小姐指自己去英國伯明翰做交換生，原本預計6月回港，但因有14日隔離令所以提前回港，並指當地非常混亂，超市有搶食物、衞生用品的現場。她預計會有很多港人將集體回港，所以上周五(13日)已訂機票回港，大約5000港元，「我啲朋友都想訂，但都已經訂唔到啦」，預計最快都到月底才再有返港機票。

在英國約克郡讀Year 10的何同學指，有見英國疫情愈趨嚴峻，故透過撲飛程式，搶購了一張商務位機票返港，「一張要3萬幾蚊，仲好難搶」，但為趕及於凌晨前抵港都「無計」，寧願捱「貴飛」。他又指當地的學校對戴口罩存在歧視，「戴咗口罩好似係你有問題」，嚴重缺乏防疫意識。

從事銀行業的陳先生與13歲的兒子自北倫敦的一個約3000人的小鎮返港。他表示當地疫情嚴重，但基本上無人戴口罩，而他與兒子買了經濟客位的機票，一張約4000港元，但要先到杜拜再轉飛香港。雖趕及在強制檢疫措施生效前抵達，但陳先生表示與兒子會自行隔離，稱會盡量Home Office(在家工作)，「不過未至於會足不出戶」。陳先生抵港後又準備好全身保護衣物，進行全身消毒後才與兒子離開機場。