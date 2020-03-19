湖北首次無新增新冠肺炎確診　市民可憑返崗證明出省

新冠肺疫情延燒多國，全球確診病例已超過20萬宗，死亡病例突破8000宗。截至周四（19日）凌晨，內地確診達80,928宗、3245人病亡。重災區湖北省周三（18日）公布，除了離開湖北以及出入武漢的防疫關卡，省內其餘關卡全部撤除；憑異地工作單位發出的返崗、返鄉、就醫等有效證明，即可允許出省通行。

國家衞健委通報稱，截至周四凌晨，中國再多34宗境外輸入病例，沒有本地感染；而湖北首次沒有新增確診病例，惟再多8人死亡，其中武漢佔6人。境外輸入病例方面，北京新增21宗，廣東9宗，上海2宗，黑龍江1宗，浙江1宗。

湖北省疫情防控指揮部印發《關於進一步做好車輛人員安全有序流動工作的通知》，要求各市、州、縣在離開武漢及湖北的通道管控措施基礎上，切實做好車輛、人員安全有序流動。

全省區域內，除了離開湖北、離開武漢、進入武漢的防疫關卡外，其餘關卡全部撤除。低、中風險區域人員憑健康碼「綠碼」，或現居住地區發出的健康監測證明，即可在全省低、中風險區域安全有序流動。

而進入武漢、離開武漢的通道將繼續執行省、武漢市疫情防控指揮部相關管控政策。對貨運車輛、返崗復工「點對點」包車實行「綠色通道」政策。

此外，廣東省防控指揮部周三指出，從周四起所有境外返廣東人員，入境後均應接受免費的核酸檢測。境外輸入病例中有參加基本醫療保險的人員，按規定支付醫療費用後，個人負擔的費用則給予財政補助；而所有境外返廣東而需要隔離觀察的人員，其食宿費用一律由個人自理。

廣東深圳市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部辦公室周三通報稱，從周四（19日）凌晨開始，放寬對來自湖北的綠色健康碼人士實施檢疫管制，不再要求進行14天居家或集中隔離，改為落實個人健康管理，上網申報有關健康狀況，而監管責任則交由深圳的用人單位及社區。