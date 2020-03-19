入境處長第三度領軍　往湖北接700港人

（左起）梁蓮碧、蔡宇飛、曾國衞和曹文懿分享到武漢和日本協助港人回港的經過。

新冠肺炎疫情席捲全球，入境處處長曾國衞率領團隊於半個月內三度帶隊赴疫區救港人，下周二將再度到湖北省接走七百多名港人。曾透露今次行動因車程距離較遠，且人數較多，相信行動的難度會升級，預計會派出至少四班包機，處方會增加後援人手加強聯絡事務。被問及行動是否晉升局長的「考牌戰」，曾笑言目前只會專注做好入境處工作。

入境處在日本鑽石公主號及武漢的撤離行動，共動員五百四十名前線和後勤人員。曾續指，到武漢的前線人員約廿六人，後勤人員則有四百廿名，預計下周前線行動人手相若，後勤工作人數比例則會增加。

在武漢拯救行動上負責後援工作的高級入境事務主任蔡宇飛指，其主要工作為聯絡湖北當地求助人和武漢辦職員，但因今次處理城市和人數增多，其小隊人數由約九十人增加至今次一百廿人。

曾國衞指下周的救援行動，主要包含四個城市，未能遍及全部地方，但他強調不論選擇任何地方作救援，都總會有些人未能離開，並說：「行動上亦唔會係話做完呢次之後就唔會再做。」他又說，一些路途較遙遠的城市，的確需要更多考量，直言：「有些需要六、七個小時車程，當中若有嚴重病患出事，要如何照顧？司機一來一回十多小時，會否有疲勞駕駛？這些都要衡量。」

至於外界要求港府以高鐵接載港人，曾國衞指高鐵屬密閉空間，若涉及運載大量人士，通風能力是需要考慮；並強調現時包機安排是較為合適的做法。外界指這次行動成敗為局長「考牌戰」，他坦言：「的而且確，係半點都無諗過……眼前來講，我仲喺入境處呢段時間，做好工作，帶領好我部門，喺政府面對困難時候，幫市民做更多嘅事。」

而日本方面，仍然有處方人員協助在醫院接受治療和隔離的港人，其中一人曾經列為比較嚴重，但後來亦已康復，準備安排回港，現時尚有十一人須接受當地醫院治療。總入境事務助理員梁蓮碧曾到當地探訪須隔離治療的港人，發現言語溝通成為港人求助的困難，並指：「有醫生只能說少許英文，而港人則未能以日文對答，結果需要翻譯。」梁又指，當時有病人需要中藥調身，但當地未能提供，最終需要在港處方並轉送中藥至日本，讓病人調理身體。

另有份到武漢協助港人回港的入境事務主任曹文懿表示，曾有一班回港的航班，有需要特別照顧的孕婦，一共有十三名，胎期最長的一位已有卅六周，她直言︰「甚至有衞生署醫生都話未有經驗，一次內要喺機艙照顧咁多孕婦。」