新增2宗新冠肺炎確診　累計17宗

澳門今日(19日)凌晨再新增2宗新冠肺炎確診病例，累計17宗。

第16宗確診患者是19歲英國留學的澳門女子，周日(15日)與4名同學乘坐新加坡航空SQ317，座位為64H，從倫敦希思羅機場到達新加坡，再於翌日早上乘坐新加坡航空SQ856，座位為40B，由新加坡抵港，其中1名香港同學返回香港，患者與其餘3名同學於香港機場乘坐私人包車，經港珠澳大橋口岸入境澳門，其中1名同時持香港身份證的同學因入境需家居隔離而折返，患者與另外2名同學被衛生局口岸檢疫人員按當時的措施要求居家醫學觀察14天，患者昨日(18日)下午喉部唾液樣本經核酸檢測，對病毒呈初步陽性，隨即由救護車送往山頂醫院咽拭子檢測，今日(19日)凌晨確診。患者目前情況一般，無自覺不適，現於山頂醫院隔離病房治療。同行的4名同學被列為密切接觸者，其中 2名澳門同學將安排到公共衛生臨床中心醫學觀察，衛生局已把另外2名香港居民資料通知香港衞生防護中心。

第17宗患者為11歲男童，是印尼籍外僱隨行家屬，亦是澳門第14名患者的兒子，他周二 (17日)與父母乘坐國泰航空CX718，座位為47F，由印尼雅加達抵達香港，再乘坐金巴經港珠澳大橋返澳。患者被列為密切接觸者接受核酸檢測，對病毒呈陽性，已入住山頂醫院隔離病房，目前情況一般，無自覺症狀。同行父親有發熱，首次檢測為陰性，將於48小時後再檢測。