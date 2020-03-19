再有湖北返港人士坐完14日「疫監」　重獲自由

再有湖北乘港府包機返港被隔離的市民，於今日(19日)凌晨零時，在火炭駿洋邨完成14日隔離後，由4輛旅遊巴士將他們送到本港多區「放監」。凌晨零時40分、1輛旅遊巴將3個家庭約10多人，包括1名孕婦送到港鐵大圍站外，他們自行乘車離去。

邱太表示，她到武漢參與殯葬事宜後，在當地滯留2個月，港府聯絡她乘坐包機返港，她認同武漢返港的人士須要隔離。她丈夫及兒子到大圍站迎接她「放監」返家，令她感到開心。

港府於本月4及5日共派4班包機到武漢，接載469名港人回港，該批港人隨即登上旅遊巴抵火炭駿洋邨檢疫中心作14天檢疫程序。當中379人為武漢港人，餘下90人為非武漢港人，包括14名孕婦，21名有緊急醫療需要人士，及55名DSE考生，但有1名考生、6名港人因未通過體溫檢測未能登機，2人留下陪同，亦有56人退出，放棄乘坐包機。政府在該2日共派出50名人員到武漢，當中包括26名入境處人員，19名醫護。

新冠肺炎 香港疫慌