美國確診患者總數破萬　海軍醫療船應對衞生危機

美國周三（18日）半日內急增逾2300宗新冠肺炎病例，患者總數翌日更突破一萬大關。面對各地防疫資源短缺，總統特朗普周三以「戰時總統」自居，宣布將引用韓戰時期的《國防生產法》及派出海軍醫療船，應對這場公共衞生危機。

特朗普周三在白宮就疫情舉行發布會，形容這是一場「對抗中國病毒的戰爭」。被問及會否視國家抗疫如同開戰時，他說：「從某種意義來說，我是戰時總統。我的意思是這是非常艱難的處境，你必須結束6周前表現有史以來最好的經濟部分。我們擁有史上最好的經濟，然後有一天你需要放棄它，目的是為了擊敗這個敵人。」

特朗普又透露將引用1950年的《國防生產法》，讓政府有更大權力調動私人企業的生產力，彌補口罩、呼吸機等醫療用品的供應短缺。根據行政命令，特朗普將以該法案取得所需的衞生及醫療資源抗疫，並下令衞生及公共服務部長阿薩爾與其他部門首長討論，判斷如何分配有關資源，包括控制相關物資在民間市場的分發。

面對各地醫院接收愈來愈多患者，特朗普宣布應紐約州政府要求，派出海軍醫療船安慰號及仁慈號，聲稱兩艦最快下周開赴當地。惟海軍官員澄清，只有東岸的安慰號支援紐約州，但因正在維修而最快下月中才到埗；西岸的仁慈號最快接到命令5天內出動，雖然華府正評估該艦部署區域，但有可能是重災區華盛頓州西雅圖市。

兩艘醫療船排水量近7萬噸，可接收最多1000名患者。由於艦上沒有足夠空間治理傳染病，因此它們負責接收非新冠肺炎患者，讓岸上醫院集中人手及資源抗疫。華盛頓州則在金縣建立臨時醫院，可提供約200個床位收容有可能染疫或輕症患者。

與此同時，參議院周三通過眾議院議長佩洛西提出、總值1000億美元（約7800億港元）的《家庭優先抗疫應對草案》，獲特朗普同日簽署成法；法案將提供免費新冠病毒檢測、兩周病假及有薪事假津貼，以及提高數百萬名國民的失業保障金。

為抵銷疫情對經濟的影響，華府日前提出總值1.2萬億美元（約9.3萬億港元）的紓困措施，財長姆紐欽希望兩周內向國民派錢。美媒引述政府文件報道，財政部打算4月6日及5月18日，分兩輪派合共5000億美元（約3.9萬億港元）。

不過，美國三大車廠福特、通用汽車及快意佳士拿周三表示，國內工廠將停工至3月底，涉及25間廠及15萬名工人；受影響工人將領取失業救濟和其他補助。