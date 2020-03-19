華逐3美報館記者　美眾議院批損港自治

中國外交部周三（18日）指美國政府政治打壓和歧視中國媒體，即日採取反制措施，包括要求美國《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》3家報館記者交還記者證，今後不得在中華人民共和國，包​​括香港、澳門特別行政區繼續從事記者工作。美國總統特朗普周三回應時表示，他並不樂見這種情況。

特朗普在白宮向記者表示：「我不高興見到這種情況。我想你們都知道，我與這3家傳媒集團都有糾紛，但我完全不喜歡見到這樣。」

美國國會眾議院外交委員會同日發聲明，批評北京威嚇及騷擾在華美國記者，行動嚴重升級是短視且公然地試圖收緊資訊管制。聲明更指，這種行動的影響遠遠超出中國，又稱各國應盡力確保及時、準確及公正地向公眾發放資訊，不是掩飾拯救生命的訊息。

委員會又指，華府只是要求駐美的中國官媒登記為外國使團及限制人數，沒有禁止它們運作，指摘北京的反應令事件升級。此外，聲明斥中國政府嘗試把對記者的限制擴大至香港，明顯違反香港的自治權，促請港府無視對部分外國記者的禁令，必須繼續維護香港自由及開放的傳媒環境。

與此同時，美國國會及行政當局中國委員會亦發聲明批評中國，指當局於疫情期間驅逐記者是無法容忍，並限制外界獲取關於病毒的未經審查資訊，同時是進一步侵蝕香港的自治權。

在北京，中國外交部發言人耿爽周四（19日）在例行記者會表示，相關措施是針對美方無理打壓中國媒體駐美機構，被迫進行對等反制，特別是美方前年12月要求有關中國媒體駐美機構註冊為「外國代理人」，和上月將5間中國媒體駐美機構列為「外國使團」，並要求採取人數限制措施，變相大量「驅逐」中方媒體記者。

耿爽重申，美國政府近年來對中國媒體駐美機構正常新聞活動無端設限，無理刁難，對中國媒體的歧視和政治打壓不斷升級，嚴重破壞中國駐美記者生活和工作，事實證明美方標榜的所謂新聞自由是十分虛偽，中方已多次提出嚴正交涉，表達堅決反對和強烈譴責。中國媒體長久忍讓美方種種打壓和歧視，但委曲未能求全，美方變本加厲，中方才被迫根據對等原則對美國記者採取相應措施。