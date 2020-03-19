東方日報A1：留學生科大教授運動員外遊者　相繼中招返港

全球海外國家疫監令生效前夕萬人衝關，新一波「疫彈」隨時引發社區大爆發！大批海外港人昨紛紛衝關返港避疫，令本港一日內錄得廿五宗病例，創下單日確診新高，包括留學生、科大教授、外派員等，連空手道港隊代表李振豪亦不敵疫情中招。有專家認為留學生風險高，返港後應與家人分開，暫住酒店隔離。而港府昨晚刊憲，列明是次疫監令長達三個月，即港人無法自由進出狀態至少要持續到六月十八日才能完結。

新冠肺炎在全球各地爆發，終迫令政府宣布，除台灣及澳門外，今日起所有海外抵港人士，均須接受強制檢疫十四日，甚至要入住檢疫中心。大批港人則趕坐疫監限期前返港，根據入境處的數字，上周機場的入境人數平均只有約一萬人，到周一及周二分別上升至一萬二千及一萬三千多人。

基於港人集體返港避疫，令本港的確診個案直線上升，部分患者更是抵港後直接被送到醫院。消防處連日接獲多宗機場有旅客不適報告，派出十多輛救護車到場戒備，將他們送院檢驗。而由於有確診乘客曾乘搭E33線，龍運巴士立即安排全部有可能接載該兩名乘客的E33線巴士回廠徹底清潔及消毒，包括座椅、扶手、玻璃窗、地台及冷氣隔塵網。

政府昨刊登憲報，訂立《外國地區到港人士強制檢疫規例》，今日生效，為期三個月，機組人員、貨船船員、政府官員、公職人員等豁免。違反檢疫令可被罰款二萬五千元及監禁六個月。

食物及衞生局局長陳肇始教授昨晚在機場表示，檢疫令直到六月十八日，檢疫地點主要是家居和酒店，衞生署會提供指引給業界，並會向每位檢疫人士派發手帶，當局準備有足夠數量，監察效能更高；第二是引入隨機抽樣，檢測深喉唾液。由於預計未來有數以萬計旅客入境，當局探討在機場附近的北大嶼山醫院和亞洲博覽館設分流站。

政府資訊科技總監林偉喬說，檢疫人士回家後要啟動流動應用程式，如果離家，大氣電波信號會有變化，系統會探測到，然後通知衞生署和警方跟進；有關手帶比較舒適，不會影響日常生活，現有逾二萬條手帶。

行政會議成員林正財昨指，未來有可能會拒絕所有外國人入境，若發現有外國人刻意到港就醫，便會考慮推出相關措施，又說多個政府部門正研究如何處理今日起入境人士的隔離安排，並考慮先為高危人士做病毒檢測，但因考慮到在機場即時取樣本的風險相對大，需要安排專業人員穿着全套保護衣。他認為可於酒店作檢疫中心，外國有將酒店用作檢疫中心，甚至隔離中心，都無出現大爆發或交叉感染。

此外，美國駐香港及澳門總領事館今日起，會暫停所有常規的移民及非移民簽證服務，更改預約毋須繳費，簽證費會有效一年。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：