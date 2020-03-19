網民熱話：南亞細路公園亂咁擒　高牆危坐極驚險

幾高都照擒？活潑好動係細路天性，但若造成安全問題，恐怕就要家長多加管束。日前網上流傳多張在遊樂場拍到的相片，相片中多個南亞小朋友在公園圍牆上危坐，又或爬上座椅上蓋，現場雖有多名成人，卻未見有人阻止。網民看後直言「好危險」，不過亦有網民唱反調，認為：「細路仔係咁」。

網民Joe Leung在Facebook群組「To Kwa Wan 土瓜灣之友」分享有關圖片。現場是土瓜灣遊樂場，多個南亞小朋友在場內「周圍擒」。有人坐在3、4米高的高牆之上，雙腳攤開，姿態十分隨意，也有人將雙腳分在牆身兩邊「騎牆」，更有人在公園座椅上蓋游走，圖中所見小朋友相信都是10歲以下，行徑讓人捏一把冷汗。

不少網民看後表示擔心：「會唔會危險咗少少呢？」不過也有人覺得問題不大：「我細個都係爬上爬落㗎啦，唔覺有問題」，有人隨即反駁：「玩唔係咁玩...要跑要跳可以喺公園範圍，而唔係咁樣爬高爬低」；有網民則指發文者特意強調南亞小朋友，語帶歧視：「小朋友去公園玩係件開心事，唔應該歧視。」

網民有話說：

Melody Zeng：萬一踩穿咗真係好危險

Ka Wing Tsui：佢哋點玩都唔係問題，我發現佢哋好多都唔戴口罩，行過至驚呢樣

Ka Fu：有乜問題，依家啲細路我先覺得奇怪

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