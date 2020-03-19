海外港人心急返港避疫　所有抵港人士需配戴追蹤手帶監察

新冠肺炎在全球各地爆發，政府宣布除台灣及澳門外，今日(19日)起所有海外抵港人士，均須接受強制檢疫14日，甚至要入住檢疫中心，所有抵港人士都要戴上追蹤手帶。

據了解，抵港人士落機後，會先填寫一張健康申報表，包括個人資料和地址，然後機場保安會替其戴上手帶及派一份指引書後，再經入境通道過關離開。

今早6時許，一名於港大就讀醫科三年級生許先生，於上月到緬甸仰光進行學術交流，因受疫情關係，提早結束返港。許擔心當地疫情，及萬一再遲返港有可能會強制性隔離14天，所以他於今早返港。他又指買機票遇上波折重重，原先買緬甸航空機票，後來被取消，最後買了國泰港龍機票回港。

早上8時許，一對由英國飛抵香港的梁氏小兄弟，其中17歲的哥哥表示，英國的環境比香港差，因為好多人染疫，而政府保護措施無香港咁好。他就讀的學校有人確診，所以於周三就封校。二人坐飛機11小時，期間有戴口罩及穿上雨衣保護，二人盡量不去廁所。雖然二人有吃飛機餐，但不敢吃麵包，因擔心麵包被人「掂過」。他們返港後，會在家中隔離14天，不會外出。