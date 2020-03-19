英鎊跌至35年新低　兌港元曾穿9算

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國紛紛推出大規模刺激措施，仍難解疫情衝擊恐慌，美股收市重挫，道指瀉逾6%，標指更曾瀉9.8%，3天內第2次觸發熔斷。外匯方面，美匯指數則升穿100關，隔夜高見101.743，為2017年3月以來新高，然而英鎊插至1985年以來最低。

隨着疫情在英國蔓延，市場憂慮與其他歐洲國家相比，英國「佛系」抗疫的應對根本不足夠，投資者隨之逃離該國資產，加上美元強勢，英鎊一度急挫4.99%，隔夜低見1.1453美元，跌穿2016年英國脫歐公投後的低位，並創約35年來新低。英鎊兌港元失守9算水平，低見8.9128；最新仍跌1%，每英鎊兌8.9187港元。

英鎊兌美元對上一次跌至該水平是在1985年，當時五大工業強國，包括美國、日本、法國、西德及英國達成《廣場協議》，容許美元貶值，使美國經濟擺脫衰退。

瑞穗銀行金融機構外匯銷售主管Neil Jones表示，對美元的避險買盤、全球資產拋售以及選舉過後的多頭平倉，都對英鎊構成打壓。英倫銀行行長貝利稱，央行隨時準備採取進一步行動，與財政部一道最大限度地減少疫情對經濟的影響，當局正非常慎重地關注匯率。

Legal & General Investment Managemen高級歐洲經濟學家Hetal Mehta認為，英國採取了協調一致的貨幣和財政政策行動，但市場仍認為方案規模不夠。至於貝利才剛上任英倫銀行行長，市場仍不了解他的貨幣政策觀點，可能會引起緊張。

英國將從周五(20日)起關閉學校，首相約翰遜不排除在倫敦採取任何防控措施的可能性，據悉可能包括限制倫敦人員流動。不過，他駁斥了將脫歐過渡期延長至今年12月31日之後的可能，坦言「已經完成了立法，我無意改變。」