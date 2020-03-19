時刻研究壓制疫情　袁國勇：身為科學家要找出真相

港大微生物學系講座教授袁國勇，及其徒弟港大微生物學系名譽助理教授龍振邦撤回昨日(18日)一篇有關新冠肺炎的文章，內容提到疫情是源於中國人食野味。袁國勇其後接受內地媒體訪問時，未有直接回應文章引起的回響，僅稱科學家最重要是面對真相，又指無人比他更愛國，非常有信心中國能成功防疫。

袁表示，無時無刻都在想如何壓制疫情，而應對新傳染病最重要是找到方法，令死亡個案減至最低。他承認開頭有做得不好的地方，當有人拉響警報時，應該不要判斷不會人傳人，而是要當做會人傳人來處理，才能有效阻止疫情的擴散。他又提到，美、英、歐洲等國家都無重視中國的疫情，導致當下出現大問題，認為無論是中國人或外國人都要互相體諒，只要承認和不要迴避真實，國家會更加強盛，更加興盛。

袁國勇及龍振邦昨日共同撰文，指「病毒源於美國」的傳聞毫無實證，自欺欺人，反稱病毒「乃中國人劣質文化之產物」，認為中國人食野味的陋習劣根才是病毒之源，但兩人至深夜突然撤回文章及道歉，強調他們身為科學家，不了解政治，也從來無意捲入政治。