涉灑黑金為佔中推波助瀾　市民請願促廉署徹查黎智英

被指是違法佔領(佔中)行動幕後「黑手」兼「金主」的壹傳媒黎智英，涉案多多卻屢獲律政司放生，就算其涉及的秘捐黑金和違法佔中案都有證有據，但黎卻無因此「落鑊」被檢控，至今更是不了了之。約20名市民今早(19日)到北角廉政公署大樓外舉行集會，要求廉署重新調查上述事件，並對黎作出起訴。

黎智英涉刑事恐嚇東方報業集團記者，以及參與去年八三一遊行，涉嫌非法集結，近日終被拘捕，但對於黎涉及罪名更重的黑金秘密捐款案及違法佔中案，律政司卻放生及遲遲未檢控。約20名市民帶同寫有「徹查黑金黎智英、捍衛廉潔再起訴」字句的示威橫額，到廉署總部外集會。他們高呼「黑金案放生神速、佔中案起訴龜速」口號，要求有關當局盡快起訴黎智英。

集會人士指出，公職人員行為失當及賄賂均為嚴重罪行，但黎智英牽涉違法佔中案及黑金秘密捐款案卻未被起訴，難免會令市民有權貴違法可輕輕帶過的觀感，質疑本港法治及廉潔程度是否倒退。發言人批評律政司在處理上述案件手法過於輕率，縱容違法權貴搞手逍遙法外，但守法的小市民要承受佔中亂港之苦。

發言人續指，法律面前人人應為平等，即使權貴亦無免查特權，強調上述案件應交由法庭獨立公正審判。集會人士要求廉署維護本港廉潔，重新啟動對包括黎智英在內涉案人士的調查工作，並重申上述案件涉及重大公眾利益，應盡快交由法庭作公平審判。他們將請願信交予廉署代表後，隨即和平散去。