600宗投訴餐廳拒接內地客　朱敏健：防疫原因合理不涉歧視

香港社區組織協會上月根據網上資料，指有101間食肆以新冠肺炎為由，拒絕招待內地旅客，疑涉種族歧視。平機會主席朱敏健今早(19日)致電電台節目表示，平機會已接獲近600宗與餐廳拒絕招待內地客或涉及歧視的投訴和查詢，相信數字仍會再上升。不過，他指如果以防疫原因不招待屬於有合理需要，不屬於殘疾歧視，平機會暫時亦未接獲相關投訴。

他表示，收到的查詢和投訴中，食肆不接待說普通話人士佔最多，也有涉及酒店拒絕招待說普通話人士，及不讓醫護人員入住等查詢和投訴。他解釋，有關情況主要涉及殘疾和種族歧視，但語言不是種族歧視的選項，如果被投訴的商戶，只表明不招待說普通話人士，未必構成歧視，但若食肆不招待內地人，但招待同樣說普通話的馬來西亞人，便可能涉及歧視。他舉例指，如果華人和歐美人士只是不招待華人，有關的投訴可能成立，但具體個案要逐一審視。

他續指，平機會一般會先聯絡投訴人和被投訴人了解詳情，再向有關人士解釋法例和勸喻，希望盡快平息事件。他呼籲，大家在疫情下不應執着抗拒哪些人，應齊心應付疫情。