遲遲無密碼未能啟動　隔離人士轟監察手帶形同虛設

政府資訊科技署昨晚(18日)公布，所有被隔離的人士需要佩戴指定的手帶，並配合手機程式「居安抗疫」，以便當局查證有關人士是否遵從隔離令，不過原來得個講字！有接受隔離的人士反映，至今仍未收到啟動程式的註冊密碼短訊，無法啟動，監察手帶形同虛設，批評監察措施出現甩漏。東網記者正向資訊科技局查詢。

據知，接受家居檢疫人士戴上手帶後，抵達家居或檢疫地點後，會收到由政府發出的電話短訊，檢疫人士要跟隨短訊內容的指示，在手機安裝「家居抗疫」流動應用程式。完成安裝後，掃描手帶上的二維碼，完成後按「遞交」。之後再輸入手機號碼及短訊上標示的密碼，再按「註冊」按鈕，並跟隨指示在家中慢慢走1分鐘，才完成啟動程序。

不過，昨日由澳洲返港的梁小姐表示，今早(19日)清晨5時回家後，按上述指示掃描手帶上的二維碼，並遞交資料，惟至今仍未收到政府發出的短訊密碼，無法完成註冊。她曾致電「居安抗疫」的熱線，接聽的職員稱收到不少同類查詢，只着她耐心等候回覆。

「政府做嘢甩漏多，可唔可以做好啲？」梁指監察手帶未能啟動，即若有人不守隔離令出外亦無法得知。

她又評批機場填報檢疫令混亂，工作人員沒有講明需填寫一式兩份的表格，不少入境者只填寫了1份，到收取表格時才知悉，又要再填報。她又批評，當局要求每名入境者填報兩份，沒有家庭式的表格，以她一家四口為例，要填足8份表格，地址寫足8次，極為煩擾。