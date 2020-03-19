擔心新冠肺炎人數下跌　57%料疫情第二至三季消退

新冠肺炎疫情未減，香港研究協會一項調查指，52%受訪市民表示感到不安無助，超過45%指與親友關係疏遠，以及工作收入減少，56%受訪者表示投資回報減少，27%受訪者更表示出現失眠。協會指疫情於香港及全球愈演愈烈，確診個案持續上升，促請政府密切留意各國疫情，並因應香港疫情發展調整抗疫策略，慎防前期防疫工作功虧一簣。

調查亦顯示有91%受訪者表示「新冠肺炎」對全球有「很大」或「較大」威脅，比例較香港高10個百分點，相信與最近各國確診個案急升有關。67%對疫情感「非常擔心」或「比較擔心」，較1月下旬的同類調查下跌9個百分點。

至於疫情何時減退，調查顯示57%市民預計香港疫情會於第二至第三季消退；其中「7至9月」的佔30%，「4至6月」的佔27%，分別有9%指會在「10至12月」或「2021年或以後」消退，6%最為悲觀，認為「不會消退」。

協會指疫情帶來的威脅難以在短時間內解除，協會呼籲社會各界，做好抗疫持久戰的準備，保持良好的衞生習慣，盡量避免不必要的離港計劃，以減低病毒傳播的風險。