彭定康指控中方打壓美媒　王國興轟過氣港督刷存在感

末代港督彭定康昨日(18日)聯同英國人權組織「香港監察」成員去信英國外交部，要求當局就美國媒體近日被中國打壓發聲，文中提到中國外交部驅逐在《華盛頓郵報》、《華爾街日報》或《紐約時報》任職的英國公民，不容許他們日後繼續在中國，包括港澳兩地從事記者工作的做法正嚴重侵犯新聞自由、侵蝕香港的基本自由和自主權，促英方履行作為《中英聯合聲明》簽署人的責任。有政界人士和學者均批評彭的言論是「擦存在感」和說三道四，認為中方的回應是維護國家主權和合情合理，亦不容許其他國家干涉兩國的外交風波。

「廿三萬監察」發言人王國興認為，彭定康和「香港監察」的言論是「狗口長不出象牙」，其中彭只是過氣港督，去信英國外交部純粹是「刷存在感」和多此一舉，他指事件是中國和美國之間的較量，絕不容許有其他國家插手理會。

王又稱，今次中方反制行動是「以其人之道，還治其人之身」，皆因美國是率先挑起事端的一方，過去亦曾針對中國新聞機構，粗暴干涉中國記者在美國進行採訪工作，中方採取同等的態度回應美方打壓，絕對是合情合理和維護國家尊嚴。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，彭和「香港監察」的文章在說三道四，加上彭已離開香港多年，內文未必能完全反映事實，容易誤導外國讀者對事件的看法。陳又提到，過往美國也曾限制中方媒體在美工作的人數，卻不見彭就此發聲，他稱假如中方覺得有人威脅國家安全，有其權利批出工作簽證，決定是否准許外國媒體在國內採訪。