警方去信中西區區議會　批評兩議員針對警隊

警方上周去信中西區區議會，點名批評該區兩名區議員葉錦龍和甘乃威，於會議上針對單一部門和使用侮辱性言語指罵官員，要求中西區區議會主席鄭麗琼正視和譴責有關議員的行為，否則議會無法正常運作，對社會大眾褔祉是百害而無一利。

警方信件於本月13日發出，內容提到區議會的保安事務，理應由民政事務處負責和安排，然而葉錦龍在上周四（12日）的交通及運輪委員會會議期間，要求出席會議的警方代表出示委任證核實身份；而現場警方代表和中西區民政事務專員黃何詠詩已交代，有關核實身份的工作，理應是中西區民政事務處負責。

警方指，即使警員已出示名片，葉錦龍依然針對警方和曲解其言詞，並發出毫無根據的指控，不予警方作回應，更無理要求秘書處刪除警方發言紀錄，矮化警隊和漠視區議會會議時使用的規範，完全不能接受。

警方又批評甘乃威多次以「黑警」侮辱警員，而身為該會主席葉錦龍更要求秘書處刪除警方代表席間的發言紀錄，甚至將警方因為不滿遭不公平對待而離開會議室的決定，扭曲成為被趕離場，警方對此表示強烈不滿和遺憾。

警方又提到早於本月5日，甘乃威在出席樓宇管理、環境衞生及工務委員會期間，亦曾多次以「黑警」形容警員，即使警方代表即場抗議，但該委員會主席伍凱欣拒絕對此作出裁決。