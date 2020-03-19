立法會一度流會再復會　續商2158億元臨時撥款

立法會今早(19日)繼續審議政府根據《公共財政條例》動議涉及2158億港元的臨時撥款決議案，但會議在今早開會約半小時後，曾因法定人數不足而流會，會議其後於上午11時繼續。

議員朱凱廸在流會前夕，根據《議事規則》第40條動議將議案中止待續。他在復會後指，在《議事規則》修改後，立法會即使流會亦可復會，是為懶人而設，隨即引起有議員起哄。民主派議員支持中止待續議案，議員陳志全批評，政府未有正視議員所提出的問題，包括警方取得撥款後是否立即購買水炮車，認為政府有責任主動釋除議員疑慮，但批評政府始終未有回應。

建制派議員表示反對中止待續議案，議員陸頌雄指政府不能停擺不運作，故臨時撥款非常重要，批評民主派早上是蓄意發動流會，形容流會鬧劇是「做騷」。他又不滿民主派針對警察，如有不滿應去投訴，不應「一竹篙打沉一船人」，質疑香港是否不需要警方維持秩序，擔心會變成無警之城。

財經事務及庫務局局長劉怡翔表示，臨時撥款決議案十分重要，確保政府能在新一份財政預算案通過前能有撥款提供公共服務，若中止待續議案獲通過，會影響政府運作，是不符合公眾利益。