取消月派70萬口罩予清潔工保安　業界斥政府反口卸責

新冠肺炎疫情全球大流行，影響席捲全港各行各業。物業管理、清潔、保安界代表今日(19日)舉行聯合記者會，大呻政府出爾反爾，指政府早前大張旗鼓宣布的每月發放70萬個口罩予清潔工的安排突然被知會取消，轉為要求外判公司自行負責，否則須負刑責，業界認為政府的所作所為實屬卸責。業界要求政府縮短償還物管公司款項的周期、酌情實施預支款項的措施，及盡快落實防疫抗疫基金撥給清潔和保安人員的每人1000港元抗疫辛勞津貼。

全港現時有10多萬名政府外判物管、清潔和保安員工，香港服務同盟召集人甄韋喬表示，按政府和外判商的合約所示，外判商須先墊支員工薪金，隨後再向政府補領，而政府則可在45至60天內付款。惟甄表示，不少外判商會被拖數達3至4個月，令業界在現時銀行批款更為嚴謹的景況下，更難維持良好現金流致經營更為水深火熱。

甄又指，政府原本承諾會每月向清潔工發放70萬個口罩，惟上周五(13日)突然知會外判商下月起將停止供應，須由外判商自行負責，否則根據勞工法例，他們須負上刑責。香港物業服務公司協會主席潘建良怒斥，「係咪突然將政策一改，膊頭一縮，就可以將責任卸畀物管公司」。潘又暗諷政府，當初大肆宣揚為清潔工供應口罩，但現在反口又沒有跟全港匯報。

保安業商會主席何啟文則批評政府只發放口罩予清潔工，質問「大家同在一個地方工作，難道保安員就不是前線職工」？

協助他們的議員葛珮帆和柯創盛都表示，政府拖數和供應口罩出爾反爾的行徑荒謬，斥罵政府批款行政程序繁複緩慢，認為政府現時應酌情預支外判工薪金，以保業界資金鏈健康。二人又批評口罩供應政策朝令夕改讓業界措手不及，認為政府責無旁貸，需認真確保抗疫前線人員防疫裝備足夠。

葛又指，曾有清潔工向她查詢何時可領取每人1000港元的抗疫辛勞津貼，惟葛也啞口無言，促請政府盡快落實發放津貼的細節。