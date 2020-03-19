興趣班導師零支援　議員促推第二輪抗疫基金

新冠肺炎疫情嚴峻，不少教育機構暫停營業，大量培訓、興趣班導師加入失業大軍。政府早前推出涉款300億港元的防疫抗疫基金，但未有為培訓班、興趣班提供支援。有組織今(19日)聯同議員陳凱欣會見教育局局長楊潤雄，指不少培訓班面臨倒閉情況，又希望政府盡快推出第二輪抗疫基金，支援相關行業。

「停課苦主大聯盟」召集人溫金珠指政府未有將培訓班、興趣班等教育中心歸納入教育界，導致相關機構未能從抗疫基金得到資助。她指，不少教育機構無力繳交租金及發放薪金，但業主並無減租措施，政府亦對機構缺乏關注，希望政府給予支援。她又表示會發起包括網上聯署、遊行等進一步行動以表達同行訴求。

該聯盟的副召集人陸小姐指，不少負責為學校提供講座或培訓的學校生意慘淡，部分跳舞學校的才藝老師亦未能通過網上教學授課，導致大批從業員加入失業大軍。

陳凱欣於會面後表示楊潤雄態度正面，陳要求政府盡快推出第二波防疫抗疫基金，支援被遺留的相關行業。陳又指最近回港人士增多，包括不少海外留學生及本地少數族裔到外地探親後返港，促請政府為所有回港人士做快速測試後，再強制家居隔離14日以堵塞相關漏洞。此外，她又指議員姚思榮願意幫助從海外回港的旅客及留學生尋找住宿地點。