摩星嶺道部分路段設高度限制　兩業主覆核獲勝

政府早年為監控物業發展的密度與高度，在西環摩星嶺道的部分路段加設建築物高度限制，惹來原有業主不滿。兩個擁有摩星嶺道2號、6號及10號地段的業主，其後入稟司法覆核會方的決定。原訟庭於2018年5月進行聆訊，法官延至今日(19日)頒發書面判決，裁定兩名業主「英國聖公會香港維多利亞教區受託人」，及「摩星嶺道六號及十號業主立案法團」覆核勝訴，城規會施加限制的決定須予撤銷，而城規會在重新考慮是否施加有關限制時，須考慮地產建設商會的陳詞與意見。此外，城規會須向兩名申請人支付利息。

法官在判詞表示，重建價值是一塊土地的價值的重要部分，亦是業主的重要財產利益。如公共政策會對這些產權造成損害，就必須要充分解釋原因。不過觀乎城規會的決定理據，卻幾乎完全是把規劃署呈交的建議理由，搬字過紙覆述一遍。法官認為無法從紀錄中，看到城規會作決定時有行使獨立判斷，亦看不到城規會有充分考慮反對意見。由於出現上述缺漏，城規會的決定在公共行政法的標準下屬不合理，因此必須撤銷重新商議。

法官表示，雖然現時的法律原則，政府及公共團體並無當然責任就所作決定解釋理據，但近年不論本地或外地的發展趨勢，都傾向要求要解釋理據。