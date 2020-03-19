7度記事冊留白　警長遭搣柴申覆核判敗訴

油尖警區特別職務隊於2014年被揭發有警務人員在廟街嫖妓時，涉嫌藉向來自內地的鳳姐「撻朵」表露警察身份食「霸王雞」，其中一名警長事後被起訴，並被裁定公職人員行為失當罪成及判囚20個月。另一名涉事警長經刑事調查後雖沒有被檢控，但被揭發曾7次在警察記事冊「留白」，沒有將行動後匯報內容紀錄下來。他其後在紀律聆訊中承認違規後，被指給下屬立下壞榜樣，遭降級處分，由警長降至警員。他認為針對其違紀行為「搣柴」的懲處屬過重，遂提出司法覆核。案件於今年1月開庭聆訊後，高院今日(19日)頒布書面判詞，裁定涉事警長黃俊威敗訴，兼須向警方支付訟費。

判詞披露，申請人黃俊威隸屬油尖警區特別職務隊時，對下負責監督8名前線警員，警方起初就涉嫌公職人員行為失當對他刑事調查，發現他除了於2014年5月期間，在9個工作天內先後7次在記事冊留白，在部分日子也沒有記錄當值及落更時間。2016年12月，警方遂對他展開紀律聆訊。

法官陳嘉信在判詞指出，申請人作為警務人員，獲賦予很大的執法權力，公眾期望他抱持高水平的紀律和操守；《警察通例》及《程序手冊》規定警員須妥善填寫記事冊紀錄，姑勿論記事冊會否被下屬或上司查核得到，詳細填寫記事冊可確保警員自身利益，亦可確保司法公正地執行，這是所有警員都必須遵守的基本規矩。

陳官指，申請人率領下屬在警區內進行掃黃行動，經常會遇到巨大引誘甚至受查人的惡意指控，申請人身為所屬小隊的管理層，理應向下屬樹立好榜樣，即使他將記事冊留白並不涉及不誠實意圖，但這不代表他沒違反警員操守。

至於申請人聲稱，他是聽從上級指令才將記事冊留白，目的是為了行政方便。但判詞指出，申請人直至紀律聆訊有結果，在上訴階段才首次提出這一爭議點。陳官重申，任何上級的口頭指令，都不可逾越《警察通例》及《程序手冊》的規定；由於申請人的職責涉及高度敏感的範疇，他有必要就放蛇或秘密監察等行動作出公開解釋，妥善填寫記事冊紀錄對他而言極度重要，因此時任警務處副處長趙慧賢在紀律聆訊報告中，批評他不適合當警長，對他作出降級懲處，法庭認為並非不合理。