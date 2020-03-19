時代廣場入稟禁制街頭表演　高院頒永久禁令

高院今頒下永久禁制令，禁街頭表演者在時代廣場地下的公共空間表演。

銅鑼灣時代廣場的業主2018年入稟高院，要求禁止音樂平台「City Echo」創始人李冠傑和其他街頭表演者在時代廣場地下的公共空間表演，高院法官今(19日)頒下永久禁制令，但對於時代廣場要求法庭宣布演唱和其他街頭表演不屬廣場公用契約所准許的「靜態娛樂」，法官則予以拒絕。

原告時代廣場有限公司，兩名被告依次是李冠傑經營的「JL Music」，以及不合法佔用和阻塞銅鑼灣時代廣場公共空間的表演者。入稟狀指出，原告雖與政府簽訂公用契約，時代廣場地下的公共空間讓公眾使用，但只限作為行人通道和靜態休閒活動，惟被告一方的街頭表演，經常產生超過70分貝的噪音，而他們擺放的物品和音響器材也造成阻塞，違反上述公用契約。

另外，李冠傑未經原告准許，透過其街頭音樂平台組織及安排街頭表演者，到該公共空間表演，更邀請公眾出席，從而更鼓勵了違反上述公用契約的行為，故申請禁制令。

法官在判詞指，在被告沒有抗辯下，法庭裁定被告的行為違反了公用契約，故批出永久禁制令，又指禁制令已有足夠阻嚇力，法庭不應多此一舉，作出不必要的宣告。