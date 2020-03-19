運輸業界批評油價加快減慢　促政府推補貼紓困

國際石油價格下跌，惟香港油價仍然高企，加上新冠肺炎疫情持續，運輸業界生計大受影響。有議員聯同運輸業界今(19日)召開記者會，要求政府加強了解油公司定價，盡快實施運輸業燃料補貼等紓緩措施，以支援業界經營困境。

議員周浩鼎表示，本地油價加快減慢，油公司更有合謀定價之嫌。周對競委會並無介入感到失望，促請油公司減價。議員陳克勤提出香港可考慮進行石油儲備的條件，他亦會就油價問題在立法會提出口頭質詢。

汽車交通運輸業總工會(非專利巴士分會)分會主席譚偉照表示，自去年反修例示威開始，中小學因安全問題取消學校活動，令保母車司機收入大減，加上現時政府宣布4月20日無可能全面復課，保母車職員接近3個月零入息。譚指政府早前指將補貼1港元氣價予運輸業界，惟氣公司已將氣價上調0.8港元。本身經營學童車公司的譚稱，現時員工只能領「半月糧」，但公司每月支出已達約80萬港元。他又指，不少保母車職員現時會從事其他工作賺取外快，憂將來復課時會出現司機不足問題。