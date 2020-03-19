警偵破深水埗6宗爆竊案　4男女落網

鑑於近日西九龍總區發生多宗涉及爬棚架爆竊案，其中於3月9日，深水埗北河街一間裝修中的地舖，被賊人撬開後門鎖頭爆竊，偷走總值約1萬港元的裝修工具。西九龍總區刑事總部及深水埗警區展開深入調查及情報分析，發現深水埗一排檔涉嫌處理贓物，於當日下午拘捕排擋35歲孫女負責人及43歲姓陳男職員。深水埗警區情報組探員翻查大量的閉路電視片段追查，於3月11日下午3時許，在區內拘捕一名50歲姓尹的中國籍男子。

另外，3月12日至17日長沙灣道一幢商業大廈3個單位發生5宗爆竊案，合共損失8萬港元財物，包括平板電腦、手提電腦、現金、紅酒及烈酒等財物。警方調查發現，賊人於現場毗連大廈爬上棚架，撬毀氣窗潛入犯案，並查知疑人活躍於深水埗及旺角區。至昨晚(18日)，探員於旺角新填地街拘捕一名涉案的51歲姓勞中國籍男子。據悉，疑犯被捕時穿上犯案時的衣物。

深水埗警區情報組主管督察朱雅亭表示，疑犯同日到商廈3個單位連環爆竊後，其後兩日再到上址一單位犯案。據悉，兩名爆竊疑犯俱無業，警方正調查涉案人士會否與區內同類案件有關，案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。