違法佔中逾5年黎智英未落鑊　市民促律政司檢控

違法佔領行動(佔中)至今已5年半，被指是幕後「黑手」兼「金主」的壹傳媒黎智英依然逍遙法外。20多名市民下午自發到中環律政中心外示威，要求律政司司長鄭若驊立即徹查，並從速對黎作出起訴。

東方報業集團早年獨家揭發黎智英於2012年至2014年，多次向民主派人士及政團秘密捐款合共逾4000萬港元，黎亦涉在2014年參與違法佔中案件，兩案均有證有據。惟秘捐黑金案經歷兩任律政司，包括發生時在任的律政司司長袁國強未處理，拖至現任司長鄭若驊仍未提出檢控。

20多名市民今帶同寫有「佔中攪手無特權、律政司需速起訴」字句的示威橫額，並高呼「要求律政司起訴佔中攪手、要求起訴佔中黑金黎智英」、「要求撥亂反正、起訴黎智英」、「黑金案放生神速、佔中案起訴龜速」等口號，認為佔中案已經歷5年多，應盡快起訴黎智英，以向公眾交代。

集會人士指出，黎智英不單涉刑事恐嚇東方報業集團記者及參與去年8月31日非法遊行，亦為違法佔中案的搞手，質疑律政司為何未有就此對黎作出起訴，「唔通(歷時)79日嘅違法佔中就唔係罪？」發言人又批評律政司的檢控策略，強調「秘密捐款」一事有證有據，但律政司公然容許涉事者藉一句「代收」作原因避過刑責，批評律政司放生黎者英和梁國雄等涉案人士，並對此表達憤怒。

發言人又批評，律政司理應是香港法治的守護者，但如今市民看到的是律政司放生權貴，猶如「誰大誰惡誰正確」，促請律政司重新研究相關案件，並起訴涉案人士。此外，集會人士亦準備了一封投訴請願信，由律政派代表接收後，眾人和平散去。