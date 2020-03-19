市面口罩普遍$200盒　無任何標籤都賣$7一個

旺角多間藥房仍有口罩出售，貨源以越南進口為主。(何瑞芬攝)

新冠肺炎在全球大爆發，多個國家及地區出現「口罩荒」。在香港方面，旺角多間藥房仍然有不少口罩出售，價格普遍逾200港元一盒，貨源以越南進口為主，價格介乎220至280港元一盒；其次為泰國口罩，介乎180至220港元不等，亦有小量俄羅斯口罩，及印有日文但原產地來自中國內地的口罩。而由於歐洲疫情大爆發，歐洲口罩幾乎絕迹，亦未見有售賣標明產地為日本的口罩。

至於人人瘋搶的南韓KF94口罩，南韓當地雖有商家被查出售賣翻新的KF94口罩，但仍未損香港銷情，價格普遍仍然要30港元一個，部分則80港元3個。另亦有不少藥房出售未有任何產品標籤的包裝口罩，但仍售60至70港元10個，價錢不菲。

港九藥房總商會副理事長張德榮表示，香港口罩供應暫時穩定，但來貨價格仍然高企，普遍來貨價都逾200港元一盒，故藥房大概只有10%利潤。他稱現時貨源主要來自東南亞國家，或南美洲一些未爆發疫情的國家，如智利等，稍後時間亦會有口罩貨源到港，料價格會貴一些。他又稱，現時南韓口罩只剩小量，日本及歐洲口罩近乎絕迹。

張預料，香港未來2個月口罩供應相信無問題，之後就要視乎全球疫情發展趨勢，如南美洲會否爆發等，才可評估口罩貨源。