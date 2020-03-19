3個月疫監摧毀旅業　旅行社恐現結業潮

為減少新冠肺炎輸入個案，今日(19日)凌晨零時起除了台灣及澳門外，所有境外抵港人士均須接受強制檢疫14日，而「疫監令」的生效期更延至6月中，旅遊業界形容是摧毀性的措施，旅行社、航空公司等齊叫苦，行內已盛傳不少旅行社或會結業，促請政府盡快為業界提供協助。

在疫監令下外遊團成為重災區，在政府公布疫監令前本港旅行社已取消4400個旅行團，接近14萬名旅客受影響。新令再出，業界表示不會一刀切取消6月前的所有旅行團，傾向在出發現前30天才處理，即使旅團取消，有部分旅行社亦可能要視乎航空公司會否退款才退回團費，否則只能容許旅客保留團費下次使用。

新華旅遊總經理蘇子楊指疫監令長達3個月無疑等同叫旅行社停業，加快旅行社倒閉，業界聽到消息不少已表示會考慮「光榮結業」，旅行社成為最大的受害人。他指疫監令將摧毀經營票務及出境團的旅行社，促請政府對旅業提供協助。

他指出，部分航空公司的流動資金亦出現問題，全港旅行社放在航空公司的中央結算銀行保證金有逾100億港元，一般每7日結算一次，多除少補，但現時已有航空公司無錢可退，只提供退回使用權，即扣起現金留待下次使用，反映航空公司資金也出現問題。在疫監令下航空公司亦會大受影響。

縱橫遊執行董事袁振寧亦表示，長達3個月的疫監令旅行社措手不及，暫未知航空公司有何安排，故不會一刀切取消6月前出發的所有旅行團，會在出發前30天才處理，不排除政府的政策又會不斷更新有變。他建議香港旅行社紓困大聯盟爭取業主減租，2至6月免租，7至9月收半租，好讓業界解困。

經營外遊團的旅行社面對的困境較入境團為大，外遊團旅行社設有門巿，設於旅遊街的門巿呎價租金約100港元以上，平均月租15萬港元，若有10間門巿，即目前每月租金150萬港元，當中還未計算員工薪酬及被航空公司扣起的金額，面臨壓大的財政壓力。