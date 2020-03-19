蘋果日報「撐學生專戶」疑違規　市民促稅局取消慈善扣稅

一批市民今午(19日)到灣仔稅務大樓門外舉行集會，表示要去信稅務局局長黃權輝，舉報「蘋果日報慈善基金」的「撐學生專戶」計劃，涉嫌違反稅務局註冊慈善機構定義，要求稅局取消其慈善團體資格，相關所有捐款亦不應視作認可慈善捐款扣稅。

約30名市民手持寫有「毒果假慈善、真資助暴徒」字句的標語，到稅務大樓外進行集會。期間他們高呼「假慈悲真暴力、堵截黑金扣稅」、「資助暴徒非慈善 撤蘋果慈善資格」等口號，要求稅務局取消「蘋果日報慈善基金」慈善機構的註冊。

集會人士表示，留意到「蘋果日報慈善基金」於1995年成立，1996年於稅務局註冊為認可慈善機構。而該基金於今年2月成立「撐學生專戶」，聲稱向社會募捐，資助因反修例引發家庭問題而無法繳交學費的本地大專生及大學生，但有關人士需符合以下其中一項條件，包括於反修例事件被捕的證明、或於反修例事件被捕及驗傷後的證明、或獲立法會議員、區議員或Telegram反修例群組之書面推薦。

參考由稅務局發出的「屬公共性質的慈善機構及信託團體的稅務指南」，集會人士質疑上述「撐學生專戶」計劃疑違反稅務局註冊慈善機構的定義。

集會人士質疑「撐學生專戶」計劃有違慈善資助需適用於一般公眾的原則，現時該計劃只提供資助予因反修例示威被捕人士及反修例群組的推薦，其他沒有被捕的學生不能獲得資助。另外，「撐學生專戶」性質為資助反政府人士，並不屬於慈善用途，若參考過往法庭曾判決資助，例如目的為「謀求推翻政府決策或政府當局的決定」並非屬於慈善用途，並批評基金濫用慈善名義，巧立名目資助暴力人士，「猶如赤裸裸支持犯法暴徒，等佢哋犯法後得到經濟資助！」諷刺基金名稱應改為「蘋果縱暴禍港基金」。

市民陳女士認為，所謂「撐學生專戶」性質實為資助暴力，「懷疑受資助嘅對象就係放火、鋸頸、堵路嘅黑衣暴徒」！陳又形容壹傳媒黎智英為「黑金金主」，要求稅務局徹查上述基金有否違反慈善機構定義。