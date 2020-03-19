會員染疫曾到3分店 健身中心拒關門及豁免暫停會籍費

本港新冠肺炎疫情持續，截至昨晚(18日)本地確診個案已累積至193宗(包括192宗確診及1宗懷疑個案)。連鎖式健身中心Pure Fitness今日(19日)凌晨向會員發電郵，指有會員於昨日確診新冠肺炎，涉事會員確診前曾去過3間分店，該公司強調3間分店已進行徹底清潔及消毒，惟電郵中並無提及會否關閉分店。

Pure Fitness發出的電郵指，涉事會員曾於本月11日到訪加州大廈分店、並於14日到過中國工商銀行大廈分店，以及於16日到過建業榮基中心分店。他於17日出現病徵，並於昨日確診。

電郵又提及，公司已安排外判清潔商為相關分店進行清潔及消毒，所有器材每日均會清潔4次，使用後亦會即時清潔相關器材，並強調3間分店的設施均可安全使用。

另外，有會員表示曾向Pure Fitness發電郵詢問可否豁免暫停會籍的費用，惟對方回覆指明白會員的關注，但由於要對所有顧客公平和維持一致，不可豁免相關費用，但會容許延長會員暫停會籍的時間。