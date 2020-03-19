網民熱話：無懼「石陣」！　泊車泊到天橋底

香港車位有限，停車場租金亦高昂，不少車主為慳錢都絞盡腦汁，在街頭違泊之餘，亦避開啃「牛肉乾」命運。近日有網民在青衣發現一架私家車成功越過「石陣」，在迴旋處中央天橋底下違例停泊，被網民形容是「神級泊車」。

網民Terence Mak今早（19日)在Facebook群組「馬路的事討論區」上載多張照片，更以「神級泊車技巧」為題。現場是青衣北橋底迴旋處，照片所見，該輛銀色私家車停在位處迴旋處天橋下一個陰暗位置，泊得非常鬼竄；另一張照片則顯示橋底空地鋪有大批小型石柱，但「入口」位置就放上多塊鐵板，相信是司機為求駛過「石陣」而放置。

網民對於車主為違泊而大費周章都表驚訝，「每次攞車都搵命博？」又抵死稱：「拎走佢兩塊鐵板，睇吓佢點走」。不過亦有人認為在橋底泊車方法不錯，「其實幾好呀，又唔阻人，香港都幾多啲咁樣嘅橋底，如果可以善用，會多好多車位。」

網民有話說

Leo Wu：人哋屋企嚟㗎，買咗架車冇錢咪瞓天橋底囉

Benny Tse：請問點樣行去取車或泊車後點樣走呢？

Lek Lin：各施各法，起碼唔阻人！！

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