政Whats噏：店舖盜名賣山寨布口罩　鍾國斌澄清未上市

市面上口罩難求，紡織及製衣界議員鍾國斌(Felix)早前同理工大學合作研發可重用60次嘅布口罩，並已通過測試，但依家仲未推出市場。有人就「搶閘」周街賣冒牌貨，搞到Felix要急急澄清布口罩並無用作零售用途，更話會考慮採取法律行動追究。

Felix早前話口罩今個月尾就會投入市場，但唔會作零售用途，只會賣畀公司機構轉贈員工。不過佢一連兩日喺社交平台提醒大家要小心，話市場上可能已出現用佢名義售賣嘅布口罩。有網友聲稱可以喺大埔一間運動用品舖，買到由佢推出嘅可重用布口罩。雖然網友見到布口罩包裝太簡單，都有猶豫過到底係咪真貨，但因為只係賣80蚊，加上店員都有用，仲特別提到Felix個名，最終都有購買該口罩。

知道呢個消息後，Felix急急喺社交平台澄清，話自己並無透過零售渠道賣布口罩，又上載正牌口罩嘅相片，話佢生產嘅口罩只得2種包裝，其他都唔係佢出產嘅。

Felix接受查詢時話，有朋友見到有商戶貼咗佢張相喺門口賣，又話口罩經清洗後可以重用60次，令客人誤以為口罩係佢出產，佢直言呢種行為唔可以接受，會考慮採取法律行動追究責任。