養和醫院提供新冠肺炎檢測　轉介31病人中有6人確診

本地新冠肺炎疫情持續，每日新增的確診人數攀升，多次有患者確診前曾到過私家醫院求醫。養和醫院今(19日)表示，已轉介了31名符合呈報準則的人士予衞生防護中心，其中6人之後確診。自2月初起，該院已陸續為不符合衞生防護中心所有呈報準則的住院、和門診病人進行超過500個新冠肺炎的測試，驗出4名初步確診病人，已全數轉介至公院。

有關試劑分為鼻咽喉拭子及深喉唾液測試，視乎收取樣本時間，測試可於6至24小時內有結果，要價2500至3000港元，每日約有100個測試名額。

養和醫院臨床病理科及分子病理科主任馬紹鈞醫生表示，該院自2月初已有新冠肺炎的檢測服務，但因數量不足而未有對外公布，至本月6日始開放檢測至門診病人。他又指現時醫院每日會進行約60至70個測試，試劑存貨約足夠使用2個月。

養和醫療集團首席醫療總監暨養和醫院副院長陳煥堂醫生表示，在已進行的超過500個測試中，「鼻咽喉拭子測試」和「深喉唾液測試」各佔約一半，55%病人有發燒或上呼吸道感染或肺炎；當中28%最近有旅遊，亦有13%人是為了取得旅遊證明進行測試。

陳醫生續指，早於上月6日起，養和已與醫管局簽署協議，以較優惠的價格接收公院內需要剖腹產、電療的病人，其中剖腹產的收費會是原來價錢的約30%；電療則是原來價格的約70%，但坦言至今仍未接收到任何剖腹產的轉介個案。

養和醫療集團營運總監李維文表示，受疫情影響，該院2月的入住率比上年同期下降了約15%。另外從沙士當中所得經驗，他們重點加強了分子病理化驗室的能力，現時設有16間隔離病房，其中有2間是高規格隔離病房，所有住院病人在入住病房之前，需要被隔離及接受測試。