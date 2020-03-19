港府允再延外傭合約有效期　僱主申請可延至7.31

新冠肺炎疫情全球大流行，港府早前向全球發出紅色外遊警示，影響外傭到港工作。港府繼上月初延長外傭合約有效期後，今（19日）宣布即時延長有關彈性安排，僱主與即將離任外傭的現行合約有效期限最多可延至7月31日，以協助現時已聘有外傭而其合約即將屆滿，但其新聘請的外傭未能來港開始新合約的僱主。

政府表示，因應2019冠狀病毒病疫情的最新發展，勞工處處長已進一步原則上同意，讓所有在2020年6月30日或以前屆滿的外傭合約，可在僱主及外傭雙方同意下，修改標準僱傭合約第2項的僱傭期，延長合約最多至同年7月31日。有需要的僱主及外傭可於6月30日前，直接向入境處處長遞交申請，該處會按既定程序及政策處理。

政府續指，如僱主曾根據該彈性安排延長現任外傭的合約，在僱主與外傭雙方同意的情況下，僱主仍可申請進一步延長合約有效期限及外傭逗留期限。

此外，因應衞生署今日零時零分起要求所有從外國來港人士接受家居強制檢疫，勞工處呼籲外傭僱主及其職業介紹所為今日起抵港外傭作出相關安排，提醒外傭須遵守有關規定，並教育她們在檢疫期間時刻留在家中和遵守衞生署的健康建議。