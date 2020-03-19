港台DJ直播時爆粗僅被強烈勸喻　政界斥沒阻嚇作用

香港電台近期屢被外界炮轟大花筒，節目質素更是每況愈下。一名公眾人士向通訊事務管理局投訴港台一位節目主持，於去年7月9日凌晨在該台第2台節目《C Hing祠堂》中兩度爆粗。通訊局本月經審議後認為播放有關用語違反《電台節目守則》第15段，又指有關粗言明顯惹人反感，不論在任何時段播出，均為不可接受，決定向港台發出強烈勸喻。

通訊局表示，被投訴的節目是在深夜播出的輕鬆清淡節目，其中一名節目主持人在當日凌晨約1時38分，兩度說出一句粵語粗言，在其他主持似乎試圖提醒該位主持前，沒有迹象顯示該主持發覺自己曾失言，其後該位主持道歉，但未有說明原因。

通訊局按照既定程序，詳細審視投訴個案的細節及港台提交的陳述後，認為投訴成立，決定向港台發出強烈勸喻，並敦促其嚴格遵守《電台節目守則》第15段。該守則列明，電台須避免使用一般人認為粗俗或不能接受的用語，而絕對惹人反感的用語則完全禁止在電台廣播中使用。

議員梁志祥認為，通訊局發出強烈勸喻等於沒有懲罰，也欠阻嚇作用，建議當局最低限度應向港台罰款，對其施加壓力，以證明其價值觀與公眾不同，否則只會助長講粗口的不良風氣，同時令香港變成不文明的社會。

另外，香港寬頻於去年6月8日發生兩宗網絡故障事故，導致部分客戶的固網寬頻及網際規約電話服務中斷，兩宗事故為時分別約4個半小時及39分鐘。通訊辦經調查及考慮香港寬頻的申述後，認為香港寬頻並無違反牌照規例。