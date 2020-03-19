深喉檢測擴至外地抵港人士　對象為65歲或以上長者

新冠肺炎疫情蔓延全球，不少在外地的港人連日來急急回港「避疫」，更有不少港人回港後出現病徵需即時送院。衞生署衞生防護中心今(19日)表示，將進一步擴展「加強化驗室監察計劃」，將免費新冠肺炎檢測服務，涵蓋至《外國地區到港人士強制檢疫規例》(第599E章)下需接受檢疫但沒有出現病徵的人士。

衞生署指，防護中心的公共衞生化驗服務處每周可為相關人士提供5000個樣本檢測服務。衞生署參考了目前各地的臨床及研究數據，認同長者受感染後病情一般較為嚴重或有較大機會引起迸發症，潛在風險較高，故此署方現階段的對象會為65歲或以上的受檢疫人士，或於檢疫居所中須與65歲或以上長者同住的受檢疫人士。

由今午起，衞生署人員將於香港國際機場為有關抵港人士提供樣本瓶。他們須在指定收集日期早上依照指示自行於居所收集深喉唾液樣本，並透過家人或朋友將樣本於收集當日下午1時前交回衞生署轄下13間指定胸肺科或皮膚科診所。