政Whats噏：張超雄唱衰香港　何啟明畀錢請佢去美國

何啟明話畀埋機票錢請張超雄去美國，仲提對方去到唔好戴口罩。

因應新冠肺炎疫情喺全球爆發，唔少城市都陸續實施入境限制。正當有唔少市民愁緊冇得去旅行時，工聯會何啟明今午(19日)就喺立法會上，好豪氣咁對住工黨張超雄講「我即刻送一張機票畀你去美國」，仲提醒佢去到美國唔好戴口罩，小心畀人打。

話說立法會今午繼續審議緊臨時撥款議案，唔少民主派批評政府做得差，張超雄引述有評論形容香港係Failed State(失敗城市)，批評政府保護唔到市民。

其後何啟明發言時就反問張超雄，話如果香港好似張所講咁失敗，佢仲留喺度做乜嘢，「你走啦，去美國啦，我畀機票錢你去美國」，而且何仲提醒話：「去嗰邊記得唔好戴口罩，戴口罩畀人打，你小心啲，嗰邊仲有槍添！」何話，外國防疫唔畀人戴口罩，而香港情況尚可，如果真係失敗城市，唔會咁多留學生返嚟。

張超雄聞言就提規程問題，指何啟明讀錯英文仲要求澄清，何就話「你咁想去，我真係畀張機票你」，仲叫張買完機票返嚟報銷，「好平咋依家，依家返嚟好貴，冇三四萬蚊買唔到張機票，仲要一個禮拜之後，去你隨時都有得去，隨時請你過去」。

另外公民黨郭家麒喺發言時，批評草菅人命嘅人係白癡，工聯會黃國健隨即提規程問題要求佢澄清鬧邊個白癡，郭就話冇講係邊個，如果黃想認就認。其後佢繼續發言講撥款，但被立法會主席梁君彥指離題，其後郭就鬧梁低能，隨即被中止發言。