抗疫基金已發逾3.4億元予建造業　15.6萬地盤工獲補助金

新冠肺炎肆虐，導致香港百業蕭條。政府早前成立300億港元的「防疫抗疫基金」，已陸續將資助款項撥發到有需要企業及人士。為支援建造業界抵禦疫情的影響，並減低地盤工友感染和傳播病毒的風險，以及避免疫症在地盤爆發引致大量工友需要停工，基金撥出7.1億港元推行針對性措施。

有關措施包括向約7000間合資格的承建商、分包商和顧問公司，每間發放5萬港元的補助金，並向約24萬名在地盤人手密集環境下工作的現職建造業工友，每人發放1500港元，補助他們加強防疫裝備的額外開支。

發展局發言人今日(19日)表示，截至昨日(18日)，約4000間公司及約20萬名工友已提交申請，當中逾2200間公司及約15.6萬名工友已獲發資助，發放總額逾3.4億港元。發言人續指，在立法會財務委員會於上月21日通過基金撥款後，同月24日透過建造業議會接受業界申請，並推出專用網站及手機應用程式，以便利申請者申請相關資助。