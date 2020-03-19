唔戴口罩汗水多共用浴室　醫生：健身室染疫高危場所

新冠肺炎疫情持續擴散，今日(19日)有兩名新增確診患者曾到過健身室，家庭醫生關嘉美指，健身時通常不會戴口罩，而且健身人士會大力深呼吸，又多汗水，並共用器具和浴室等，都令健身室成為高風險場所，所以最好在戶外做運動，即使要去健身室也要勤洗手，場地也要加強清潔。

關嘉美指出，健身室高危有6大因素，第1是室內空氣不流通，空調易播毒；第2是做運動不可以戴口罩，否則唞不到氣；第3是做運動有汗水，又會大力深呼吸；第4是環境擠迫，器材之間不會有6呎隔離；第5是共用浴室；第6是要用手操作器材，之後又用手抹汗，碰到眼口鼻便會中招，除非戴手套。

關嘉美表示，既然知道健身室有這些傳染風險，如果真的要去健身室做運動，便要多加留意，例如勤洗手，而健身室場地本身也可以為人數設限，避免同時間太多人一齊做運動，器材也要不停用漂白水抹，浴室和空調亦要保持清潔。她說，做運動最好在室外空曠地方，飛沫也容易吹散。