輸入個案突增　非高等教育學校復課日期再延期

經過逾40日沒有出現本土新冠肺炎確診個案後，澳門近日出現多宗輸入性病例。教育暨青年局今(19日)表示，基於疫情的變化，按衞生部門意見及持續評估近日輸入個案，以及返回澳門人士對疫情的影響，非高等教育學校原定本月30日高三學生可回校輔導溫習，以及下月13日起的分階段復課會作延期安排。

當局強調，學生的健康安全一直是當局關於復課安排的最大考慮，並將持續監察和分析疫情發展，根據科學依據，並按衞生部門的專業意見，調整復課預案，具體復課日期將根據疫情發展再作公布。

教青局稱，持續監控疫情變化，要研究是否具備條件復課。澳門政府的防疫政策早前主要為內部防控，惟因全球疫情的爆發，政策也隨之調整。早前澳門、中山、珠海的疫情緩和，政府公布復課預案，然而近幾日澳門的確診個案上升，須研判復課對學生的安全的影響，故今天宣布延後復課安排；至於何時復課，需要根據疫情發展而定。

教青局補充，曾提出7月30日是學年結束時間，主要是由於法律上的規定，而且教師也需要休息時間；澳門的基礎教育有15年，毋須追趕進度，學生學習知識可以在以後的時間補回，如學校自行評估認為有需要補課，可以考慮延長學年時間。至於暑期活動的安排則需要持續評估，需考慮復課時間與暑期結束之間的時間有多少，這要待確定復課時間後，才能作具體的安排。

另外，由於全球多個國家及地區均加強對出入境的政策，導致不少澳門居民滯留境外，澳門旅遊局今表示，身處歐洲的澳門居民和學生分布不同國家和地區，而歐洲各地的出入境政策會不斷改變，政府會密切留意，但目前暫時無計劃包機接回身處歐洲的澳門居民。