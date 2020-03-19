蘭桂坊淪「疫區」　人流即時冷清

至少5名新冠肺炎確診患者曾往蘭桂坊，令上址一片愁雲慘霧。繼去年的反修例風波，至近期新冠肺炎疫情影響，蘭桂坊人流驟減，區內食肆、酒吧生意大跌一半，至少5間酒吧結業。事發後，不少市民都對蘭桂坊避之則吉，商戶生意更是雪上加霜。

涉事的Pure Fitness分店雖然仍然開放，但所在大廈已加強保安，只有會員才能前往該健身中心所在樓層，且入內需要量度體溫。儘管該健身中心強調涉事分店已進行徹底清潔及消毒，惟前來健身的會員明顯減少，連帶蘭桂坊內其他商舖的生意亦較過去淡靜。「以往星期五都full booking（訂位爆滿），唔知今個禮拜會點。」附近任職西餐廳經理的劉先生指，自疫情爆發以來人流減少，現場所見場內只有1枱客人，場面冷清。劉指會加強消毒餐廳環境、食具等，顧客進場時亦要量度體溫。

蘭桂坊協會總監張素媚指，已經要求清潔人員用漂白水徹底消毒涉事大廈的公共範圍，所有出入人士必須量度體溫。她指自新冠肺炎爆發以來，生意的確變差，惟暫時未能統計跌幅，有食肆推出買一送一、半價等優惠吸客。她認為疫情已非單純社區爆發，而是「屬於世界性嘅事」，她呼籲協會轄下商戶時刻保持環境衞生，客人光顧時亦最好保持距離，防止病毒傳播。