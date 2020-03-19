一隻德國狼狗檢測呈陽性　飼主早前染疫居薄扶林

漁農自然護理署(漁護署)發言人今日(19日)表示，一隻狗對新冠肺炎病毒的反覆測試呈陽性反應，成為繼早前一隻17歲松鼠狗對有關病毒反覆測試呈弱陽性反應後，另一宗感染個案。漁護署會繼續為上述狗隻進行密切監察，並會為其進行反覆測試。

是次個案涉及一隻德國狼狗，居於薄扶林區一住所。由於其畜養人確診新冠肺炎，狗隻於昨日(18日)連同另一隻唐狗被送到港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。該唐狗的樣本則未有對測試呈陽性反應。2隻狗現時均沒有任何與新冠肺炎相關的病徵。

漁護署會繼續與衞生署緊密合作，處理相關個案。為確保公眾及動物的健康，署方強烈建議將與新冠肺炎確診者或其密切接觸者同住的寵物(哺乳類動物，包括貓狗)，安排在漁護署的檢疫設施接受檢疫。

發言人提醒畜養寵物人士須經常保持良好衞生習慣(包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物)，並保持家居環境清潔衞生。身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。

發言人強調，現時沒有證據顯示寵物會傳播2019冠狀病毒病給人類，或會因此生病。寵物畜養人應時常保持良好衞生習慣外，在任何情況下，絕不應棄養寵物。