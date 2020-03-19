中西區會通過動議　促財會煞停明日大嶼勿倒錢落海

政府來年面對近1400億港元的財赤，仍不顧民意硬推造價逾6000億港元的「明日大嶼」。中西區區議會今日(19日)通過動議，要求發展局及立法會財務委員會煞停明日大嶼的撥款申請。多名區議員狠批計劃在施工前已進行多項涉過億港元的研究，惟出席的政府部門無正面回應。

發展局日前到中西區區議會簡介明日大嶼一項涉逾5.5億港元的「中部水域人工島」研究內容，多名議員今日均質疑研究成效。

區議員葉錦龍批評，研究結果根本不能推翻政府的決定，做額外研究只是浪費公帑；區議員黃永志指，沙中線及港珠海大橋的前期勘探數據與實際情況有很大差距，批評研究是花錢「做騒」；區議會主席鄭麗琼直斥，政府寧將逾萬億港元儲備「倒落海」，也不願投放更多資源支援抗疫。

出席的土木工程拓展署總工程師馬漢榮僅回覆稱，目前財委會仍未撥款推行研究，暫未能進一步回應。

另外，中西區區議會亦討論了「保育中環」各項目的最新進展，其中包括被統稱為「主教山」的中環聖公會建築群中建私營醫院，及俗稱「大館」的舊中區警署已倒塌的第四座等兩個爭議項目。