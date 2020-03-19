政Whats噏：拉布阻討論民生議案　麥美娟鬧民主派契弟

民主派不時都喺立法會上拉布玩嘢，搞到唔少民生議案都審議唔到，惹來唔少批評。工聯會麥美娟(Alice)今午(19日)喺立法會就鬧爆民主派拉布，形容為「成班契弟做嚟做去都係嗰幾招」。雖然冇指名道姓，不過都惹起民主派不滿，唔止即場要求澄清「契弟」用詞，公民黨郭榮鏗仲直斥佢冇學識同埋影衰基層市民。

話說Alice發言時話民主派只係為咗政治目的而影響基層市民生活，批評佢哋拉布策略只係得流會同埋點人數，仲話：「好心啦你契哥畀咗咁多口罩你哋，做嘢吖嘛，仲係攞依啲招。」之後聽到「契弟」兩個字，郭榮鏗就要求澄清用詞係咪適合喺議會使用。

Alice就反駁，話發言時先講「契哥」，再講「契弟」，所以佢係好多人嘅「契姐」，仲解釋話係描述一種關係，無意侮辱，如果民主派覺得有冒犯就應該要思考當中原因，甚至話可以改叫「乾弟」。

郭榮鏗之後點名回應Alice，指佢聲稱代表基層同勞工界，但滿口粗言穢語，係影衰基層市民，仲話「大家都知邊個係粗口娟」。之後郭亦提起Alice爆粗鬧特首林鄭月娥嘅傳聞，仲話：「你講粗口鬧佢(林鄭月娥)，你最唔鍾意佢啦，夠膽你就出嚟講嘛，唔好喺閉門會議匿埋，堂堂正正喺度講嘛，你冇膽識喺度講真心話先係契乜契乜呀。」

不過公民黨不嬲都畀人話係藍血黨、不識民間疾苦，Alice都唔執輸話「講粗口冇乜嘢嘅，你哋講啲嘢比粗口更難聽啦」，仲直斥郭係枉讀咁多書嘅藍血議員。

雖然立法會主席梁君彥多次提醒議員，話發言時唔應該有侮辱性，不過似乎大家都當耳邊風，唔記得依度係莊嚴嘅議事堂喇。