偽鈔集團多為南亞幫假難民　自設工廠印假鈔

警方近年破獲的偽鈔集團多為南亞幫，最近一宗於本月4日破獲，警方搗破「南亞幫」偽鈔集團拘捕10人，當中7人為南亞裔人士，包括印度裔主腦，其餘大部分為假難民，檢獲總面值約30萬元偽鈔。另於今年1月30日，警方在油麻地新填地街一唐樓單位破獲偽鈔工場，檢獲一批面值500元的港幣偽鈔製成品及半製成品，拘捕兩名持行街紙的印度假難民。

此外，警方於今年1月及去年11月，先後破獲多個偽鈔詐騙集團，拘捕4名男女，揭發有騙徒透過旺角及深水埗兩間無牌找換店接觸顧客，以優惠兌換率吸客，受害人將人民幣存入店方的內地指定戶口，卻遲遲得不到港幣現鈔，共損失約800萬港元；警方在兩店共檢獲7000多張面值1000港元偽鈔。

為有效打擊相關案件，商罪科致力打擊集團式製造和分發偽造貨幣活動，偽鈔專家會分派到中國人民銀行、英國德拉魯公司、歐洲中央銀行及美國特勤局接受驗鈔訓練，包括檢查、分析及把偽鈔分類，同時亦為商罪科及其他單位的人員提供訓練。而商罪科的偽鈔及偽造文件鑑證中心配備先進儀器，包括最新型號的視頻光譜對儀、立體顯微鏡及圖像顯示系統等，以加強鑑辨能力。