警方去年檢偽鈔大升1.7倍　千元偽鈔更激增10倍

警方去年檢獲港元偽鈔較前年大幅上升1.7倍，當中87%是在執法行動中檢獲，其餘大部分為銀行及馬會從顧客手中收到，其中檢獲面值千元的「金牛」偽鈔激增10倍，面值500元的「大牛」偽鈔亦增加四成。警方指檢獲偽鈔數目明顯上升，其中一個原因是警方加強執法；另外，騙徒多在便利店、快餐店或的士行使偽鈔，藉交易倉促減低被「踢爆」機會，呼籲市民收款時要留神，強調：「肯睇就睇到！」

警方商業罪案調查科專家及支援組高級督察謝家倫表示，去年檢獲8009張偽鈔，較前年的2966張，增加1.7倍，其中面值1000及500元的偽鈔數目均有增長，當中以千元偽鈔升輻最高，由18年的521張增至去年的5785張，升幅高達10倍；而500元偽鈔亦由18年的769張，增至去年的1082張，增幅約40%。相反，面值100元、50元、20元及10元偽鈔數目則全線下跌，其中面值20元的偽鈔跌幅最多，由18年的181張，跌至去年44張，減少近76%。

至於去年檢獲的假「金牛」中，有五5006張為警方去年在一間無牌找換店發現的練功券，估計該找換店利用這些偽鈔作資金證明，不會在市面上流通，因此若撇除該找換店內檢獲假「金牛」，在市面上流通最多的為面值500及100元偽鈔。

商罪科專家及支援組總督察鄧舜仁表示，對上一次檢獲仿真度高的偽鈔，已為2013年起出現的「2003年版高清假金牛」，至今共發現809張。近年檢獲的偽鈔質素粗劣，可分為有2款，其中1款以噴墨打印機印製，紙張光滑且沒有凹凸手感，沒有水印，並貼上銀色貼紙偽冒開窗式保安線。另一款則為內地銀行業界為訓練員工數算銀紙而設、俗稱「練功券」的道具鈔票，並無防偽特徵，印有「練功券票樣、練功專用、禁止流通」等字，鈔票右上角印有兩條黑色虛線；據知，部分騙徒為求更逼真，會把該批字樣及虛線磨走。

雖然偽鈔質素差劣，惟仍有不少人中招，鄧解釋，騙徒通常在交易頻繁的地方，如零售市場、快餐店或便利店，把偽鈔夾雜真鈔一併使用，倘若販商「趕收錢」，一不留神便會中招；此外，的士司機亦經常收到偽鈔，騙徒多趁夜深昏暗環境下付款「博大霧」。他提醒市民找贖時不可掉以輕心，要逐一檢查鈔票防偽特徵免招損失，強調：「啲偽鈔摸落去似A4紙，應該上手一摸就知」。

警方提醒市民辨認真鈔小貼士：

1.動感光亮圖案：輕微傾斜鈔票，圖案中閃亮圓環會隨之轉動

2.開窗金屬線：金屬線上的大、小閃亮圓環會隨鈔票轉動

3.隱藏銀碼：將鈔票置於光源下輕微傾斜，可見銀碼數字

4.凹凸手感：使用凹版印刷，明顯有凹凸手感

5.高透光水印：以紫荊花為主題，背光可見花、葉、花蕾及銀碼數字

6.螢光透視銀碼：分別位於正、背面的單色圖案在紫外光下會呈現兩種螢光顏色；而背光可見兩面的圖案拼合成銀碼數字