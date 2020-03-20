逾400滯留湖北港人駿洋邨隔離　民居採集樣本困難考醫護智慧

本月初港府派出4班包機接載滯留湖北的港人回港，全數469人昨日完成隔離。醫管局組成32人醫護小隊在14日隔離期內，4度為隔離人士抽取血液和鼻咽樣本，希望能及早確認和診治。該局首席護士長唐華根表示，如何確保隔離人士安全返回社區，需與時間競賽，「隨時有機會先前係冇病徵，然後先至發病」，以及如何在民居採集樣本是大學問。

為配合政府的「圍堵政策」，醫管局與衞生署和香港大學合作，在7大醫院聯網招攬29位護士和抽血員，為湖北回來港人抽取樣本。從醫院走到檢疫中心駿洋邨，唐華根指，醫療物資不再隨手可得，屋苑也沒有負壓病房，團隊要運用許多智慧，每隔10層樓就要在窗邊設採集站，利用自然空氣對流，連同事企位也要費煞思量，確保各人安全。

醫管局總護士長梁明提到，該局有一隊同事支援前線小隊，每日都要檢討如何改善流程，港大微生物學系講座教授袁國勇也到場為前線同事打氣。醫管局行政總裁高拔陞亦到場了解情況。

小孩最怕抽血，護士梁俊傑指，有隊友建議向小孩送貼紙，令他們乖乖就範，結果成功，並在幾次抽血後，小手自動送上，有人更送上寫有「白衣天使，辛苦啦」便條紙，幾日間建立起互信。這批港人被困湖北多時，抵港後要坐疫監，心裡有苦難言，護士頓時化身社工提供心理支援。

醫護人員在保護衣下「大汗疊細汗」共抽取逾二千六百個樣本，至今僅一人確診，四百多人完成隔離後，團隊終可鬆一口氣。政府將再派包機到湖北，這批醫護都希望再披甲上陣，而推動他們上前線就是當年加入醫院的使命感。